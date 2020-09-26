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    武漢肺炎》研究：不到1成美國人具有病毒抗體

    美國1項大型研究顯示，全美僅約9.3%民眾具有武漢肺炎病毒抗體。（路透資料照）

    美國1項大型研究顯示，全美僅約9.3%民眾具有武漢肺炎病毒抗體。（路透資料照）

    2020/09/26 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）25日發表的研究顯示，美國國內僅有約9.3%民眾具有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒抗體，但各州之間存在巨大差異，弱勢族群驗出抗體陽性的比例也較高。

    綜合外媒報導，這項研究是在7月針對美國46個州約2萬8500名血液透析（洗腎）患者進行血清抗體檢測，其中有8%呈現陽性。由於洗腎患者無法代表全美民眾，研究者依據美國人口結構進行標準化程序後，得出全美約有9.3%民眾具有抗體的結論。

    研究發現，美國各州的結果存在巨大差異。紐約州民眾的血清抗體陽性率高達33.6%，居全美之冠；但同時，內華達、堪薩斯等7個州的結果則是0%。研究也顯示，拉丁裔與非裔族群的抗體陽性率比白人高了2至3倍；生活在貧困區域的民眾，其抗體陽性率也是一般人的2倍。

    研究作者、美國史丹佛大學醫學院教授帕森妮特（Julie Parsonnet）表示，這項研究顯示，雖然美國有許多人感染武漢肺炎，但具有抗體的人數仍然很低，還沒有達到群體免疫；在有效的疫苗出現之前，需要盡可能確保弱勢族群都能夠採取防疫措施。

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