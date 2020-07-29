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    武漢肺炎》美民調：53％選民認為中國應賠償全世界

    根據美國民調公司最新調查顯示，有53％的美國選民認為中國應提供某種經濟補償，來彌補武漢肺炎疫情造成的損失。（美聯社）

    根據美國民調公司最新調查顯示，有53％的美國選民認為中國應提供某種經濟補償，來彌補武漢肺炎疫情造成的損失。（美聯社）

    2020-07-29 15:25:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情令美中關係緊張加劇，同時也讓美國人對中國產生負面觀感。根據美國民調公司最新的調查顯示，有53％的美國選民認為中國應提供某種經濟補償，來彌補全球疫情造成的財物損失。

    根據美國民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen Reports）7月份的民調，有50％的美國選民認為中國是造成武漢肺炎在全球大流行的罪魁禍首，不贊同的有36％，14％則表示不確定。

    而依照政黨傾向，有72％的共和黨選民認為中國應該負起責任，遠高於民主黨選民的37％，以及無政黨傾向選民的44％。

    對於中國是否提供補償，來支付全球疫情造成的財物損失，有53％的美國選民贊同，此問題在3月中旬的民調中有42％的人贊同，上升了11個百分點。此外，不贊同的選民占31％，較上一次的36％降低5個百分點。民調也發現，在高度認同美國總統川普的選民中，有87%的選民認為中國應補償。

    拉斯穆森報導在7月23日至26日對全美1000名選民進行調查，抽樣誤差為正負3個百分點，信賴區間為95％。

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