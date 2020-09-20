美恢復聯合國制裁 UN秘書長：暫不會對伊朗採取行動

美國國務卿龐皮歐19日宣布，恢復對聯合國對伊朗的制裁。（美聯社資料照）

2020/09/20 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國19日單方面宣布，已恢復聯合國對伊朗的制裁，並揚言將對付不配合制裁行動的會員國。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則表示，「這個議題仍存在不確定性」，因此不會對伊朗展開行動。

國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發表聲明表示，美國歡迎聯合國重新對伊朗實施制裁，相關措施在華盛頓當地時間19日晚間8點開始生效。川普政府也強調，任何未遵守制裁的國家，將面臨「後果」，確保伊朗不會從聯合國禁止的活動中獲益。

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美國上（8）月向聯合國提出決議草案，要求延長對伊朗實施的武器禁運制裁，表決後遭到否決。龐皮歐發表的聲明稱聯合國恢復對伊朗制裁，此舉旨為阻止伊朗武器禁運在10月18日到期。在美國宣布恢復聯合國制裁伊朗後，多數國家認為華盛頓政府這項舉動無效，15個安理會成員中，有13國認為，美國早在2018年單方面退出伊朗核協議，無權依據協議內容對伊朗實施制裁。

古特瑞斯向安理會表示，對於恢復伊朗制裁或維持現階段暫停行動，仍具有許多的不確定性，古特瑞斯強調，作為秘書長，在面對不確定性時，不應貿然行動，在弄清伊朗制裁的現況前，不會採取任何行動支持。

伊朗駐聯合國大使拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）推文提到，美國一再宣稱非法、錯誤的底線，強調美國若是執意與全球趨勢背道而行，只會讓國家持續被孤立。伊朗革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）則指出，包括美國在內的任何大國都沒有條件向伊朗發動新的戰爭，更稱美國總統川普只是在「虛張聲勢」。

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