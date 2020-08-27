伊朗核設施開放聯合國檢查 紐時：一手妙棋

國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Grossi，圖左）與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif，圖右）。（路透）

2020-08-27 22:36:44

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官員稱，伊朗已同意讓聯合國監測員進入兩處先前曾遭到嚴密封鎖的核能設施地點進行稽查。《紐約時報》稱，伊朗這一手棋堪稱妙招，不僅扭轉了國際地位，同時也用核分裂，「分裂」了美國與其盟國，讓美國在國際上漸趨孤立。

《紐約時報》 報導，兩個月前，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）指控伊朗為了隱藏可疑的核能活動，禁止讓監測員進入上述提及的兩個地點檢查，他們也說，將近一年以來，伊朗一直刻意迴避有關未申報的核燃料的質疑。

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而聯合國安理會尚在爭論是否恢復對伊朗經濟的制裁時，伊朗率先軟化了姿態。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）甚至用「非常棒（very good）」來形容伊朗與國際原子能總署的關係。他表示，由於國際原子能總署在2015年《伊朗核協議》（若伊朗遵守協定使用核能，則各國會解除對伊朗的經濟制裁）中扮演相當重要的角色，因此期盼能與他們加強合作。

而昨（26）日，國際原子能總署與伊朗更發表了一份聯合聲明表示，伊朗是「主動要求」監測員到兩處地點進行稽查，而稽查的日期也已經商定。因此在當前情況下，國際原子能總署對伊朗的核能使用狀況沒有其他的疑慮。

美國曾要求制裁 但歐洲盟國並不支持

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日曾要求聯合國安理會重新對伊朗實施制裁，理由是伊朗違反了核協議的某些條款，但安理會其他成員國包含法國、德國、英國表示，美國在2018年已退出《伊朗核協議》，美方對此事無從置喙。

身為美國盟國的英法德的此一舉動無疑傷害了美國的外交威望，龐皮歐甚至氣憤表示，「這些盟國「選擇站在阿亞圖拉人（伊斯蘭什葉派領袖的稱號）那邊」。

前美國首席談判專家謝爾蔓（Wendy R. Sherman）表示，如果美國在伊朗議題上一意孤行的話，極有可能使自身的威望受損，特別是當美國無視其他世界大國時。而伊朗則聰明地抓住了這次機會，不僅與歐洲國家改善了關係，也趁機孤立了美國。

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