聯合國否決延長武器禁運 伊朗總統：美國屈辱的挫敗

聯合國安理會否決美國延長伊朗武器禁令的草案，伊朗總統魯哈尼稱表決結果是美國屈辱的挫敗。（歐新社）

2020-08-16 14:17:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前向聯合國提出一項決議草案，盼延長對伊朗實施的武器禁運制裁，14日在安理會會議時，僅獲得兩票同意遭否決，伊朗魯哈尼（Hassan Rouhani）稱表決結果是美國屈辱的挫敗，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）批這項決定「嚴重錯誤」。

綜合外媒報導，安理會15日針對美國提出擴大伊朗武器禁運進行表決，俄羅斯、中國投下反對票，提案的美國僅獲多明尼加支持，其他11個理事國包括德、英、法皆棄權。

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伊朗總統魯哈尼在電視演說中表示，美國準備數個月的決議，誓言要打擊伊朗，在安理會表決中卻只獲得一票支持。魯哈尼指出，這項結果是伊朗的勝利，而美國在這場陰謀中被羞辱。

外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）則推文指出，聯合國75年歷史中，美國從未遭受這般孤立，呼籲美國停止自欺欺人，否則更將持續被各國孤立。

龐皮歐聲明表示，聯合國安理會未能果斷採取行動，捍衛國際和平和安全，令人無法接受，很遺憾英法等國並未支持這項提議，但美國將持續確保伊朗不會對世界造成更大的傷害。

以色列外交部長阿肯納齊（Gabi Ashkenazi）則表示，安理會的決定，將導致中東局勢更加不穩定，同時對國際構成威脅。

根據2015年伊朗與多個國家簽訂的核協議，聯合國對伊朗武器禁運將在今年10月到期，儘管川普在2018年單方面退出核協議，美國仍主張延長武器禁運。

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