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    美加邊界關閉到10月底 川普：很快就會重新開放

    美國總統川普向記者表示，美加邊境很快就會重新開放。（美聯社）

    美國總統川普向記者表示，美加邊境很快就會重新開放。（美聯社）

    2020/09/19 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕由於美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未顯著好轉，因此美國與加拿大邊境管制措施將會延長至10月底，但美國總統川普卻對外表示，美加邊境很快（pretty soon）就會重新開放。

    《路透》報導，川普今日向記者表示，他希望美加能盡快恢復正常的商業行為，因此兩國邊境應該很快就會重新開放。但就在川普作出此番言論不久前，加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）才在推特上發文表示，兩國的邊境將持續關閉到10月21日。

    而《路透》據來自華盛頓與渥太華的消息來源指出，邊境管制措施非常有可能延長到11月底。

    美國目前的武漢肺炎確診數累積693萬2328例，另有20萬3274人因病不治。加拿大則累積14萬1911例，並有9205人死亡。

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