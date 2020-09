美加邊界關閉到10月底 川普：很快就會重新開放

2020/09/19 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕由於美國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情仍未顯著好轉,因此美國與加拿大邊境管制措施將會延長至10月底,但美國總統川普卻對外表示,美加邊境很快(pretty soon)就會重新開放。

《路透》報導,川普今日向記者表示,他希望美加能盡快恢復正常的商業行為,因此兩國邊境應該很快就會重新開放。但就在川普作出此番言論不久前,加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)才在推特上發文表示,兩國的邊境將持續關閉到10月21日。

而《路透》據來自華盛頓與渥太華的消息來源指出,邊境管制措施非常有可能延長到11月底。

美國目前的武漢肺炎確診數累積693萬2328例,另有20萬3274人因病不治。加拿大則累積14萬1911例,並有9205人死亡。

