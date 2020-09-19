美加邊界關閉到10月底 川普：很快就會重新開放
〔即時新聞／綜合報導〕由於美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未顯著好轉，因此美國與加拿大邊境管制措施將會延長至10月底，但美國總統川普卻對外表示，美加邊境很快（pretty soon）就會重新開放。
《路透》報導，川普今日向記者表示，他希望美加能盡快恢復正常的商業行為，因此兩國邊境應該很快就會重新開放。但就在川普作出此番言論不久前，加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）才在推特上發文表示，兩國的邊境將持續關閉到10月21日。
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而《路透》據來自華盛頓與渥太華的消息來源指出，邊境管制措施非常有可能延長到11月底。
美國目前的武漢肺炎確診數累積693萬2328例，另有20萬3274人因病不治。加拿大則累積14萬1911例，並有9205人死亡。
We are extending non-essential travel restrictions with the United States until October 21st, 2020. We will continue to base our decisions on the best public health advice available to keep Canadians safe.— Bill Blair （@BillBlair） September 18, 2020
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