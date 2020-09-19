美加邊界關閉到10月底 川普：很快就會重新開放

美國總統川普向記者表示，美加邊境很快就會重新開放。（美聯社）

2020/09/19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未顯著好轉，因此美國與加拿大邊境管制措施將會延長至10月底，但美國總統川普卻對外表示，美加邊境很快（pretty soon）就會重新開放。

《路透》報導，川普今日向記者表示，他希望美加能盡快恢復正常的商業行為，因此兩國邊境應該很快就會重新開放。但就在川普作出此番言論不久前，加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）才在推特上發文表示，兩國的邊境將持續關閉到10月21日。

請繼續往下閱讀...

而《路透》據來自華盛頓與渥太華的消息來源指出，邊境管制措施非常有可能延長到11月底。

美國目前的武漢肺炎確診數累積693萬2328例，另有20萬3274人因病不治。加拿大則累積14萬1911例，並有9205人死亡。

We are extending non-essential travel restrictions with the United States until October 21st, 2020. We will continue to base our decisions on the best public health advice available to keep Canadians safe. — Bill Blair （@BillBlair） September 18, 2020

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法