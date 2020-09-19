武漢肺炎》坦言英國難避第2波疫情 強生：可能祭防疫新策因應

強生表示，英國將難以避免受到第二波疫情衝擊，但並不樂見實施第二次全國性封鎖。（路透）

2020/09/19 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，英國曾為歐洲疫情重症區之一，連首相強生（Boris Johnson）都曾確診，如今面對可能到來的第二波疫情不敢大意；強生表示，英國將難以避免受到第二波疫情衝擊，但並不樂見實施第二次全國性封鎖，表示政府可能會祭出新的防疫限制措施因應。

根據《路透》報導，鑑於英國病例急遽上升，英格蘭北部及倫敦部分地區因武漢肺炎入院人數增加等因素，英國政府正在考慮是否進行新一輪的全國性防疫封鎖。對此，強生在10日時宣布加強聚會限制，英格蘭地區自14日起禁止室內外6人以上聚會，違法可開罰100英鎊（約合新台幣3822元），但他也強調，表示不代表第二波疫情已經爆發，只是要搶在情況惡化至下一波全國封鎖發生前趕緊行動。

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但面對英國疫情攀升速度，強生也不得不坦承，「恐怕，第二波疫情在我們國家絕對是不可避免的」，「我一點也不想實施第二輪全國防疫封鎖」，強生補充，但這也代表英國政府不排除將祭出進一步防疫措施，以避免情況持續惡化。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，英國境內確診病例數累計38萬8416例，死亡病例數累計4萬1821例。

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