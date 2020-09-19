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    美大選必有「十月驚奇」 學者猜測可能是中美開戰

    美國大選將至，外界都好奇川普和拜登會祭出怎樣的「十月驚奇」影響選民。（法新社）

    美國大選將至，外界都好奇川普和拜登會祭出怎樣的「十月驚奇」影響選民。（法新社）

    2020/09/19 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，通常在選戰最後的衝刺階段，總會有影響選民投票意向的「十月驚奇」（October surprises）爆出，讓各界都在猜測兩黨候選人會祭出怎樣的動作影響選民，有學者更直言「十月驚奇」可能會是中美開戰！

    美國《政客》（POLITICO）雜誌日前和情報公司「Morning Consult」合作進行民調，釋出的數據顯示對於美國人民而言，影響投票意願的前三名分別為經濟、醫保、以及疫情。在約2000名受訪者中只有35%的人認為「中國議題」對這次總統選舉很重要，《政客》更直言中美關係不會左右11月的大選，但主導這份調查的《政客》中國事務主編戴維（David Wertime）則表示，雖然他認為「十月驚奇」與中國相關的概率不大，但不能完全排除這個可能。

    根據《美國之音》報導，儘管民調如此，但備受關注的疫情和經濟與中國交織在一起，這使得中國一題不斷浮出檯面。資深共和黨民調專家弗蘭克（Frank Luntz）就表示，川普在「制裁中國」這方面的表現相對較好，即使不少選民認為中國議題不重要，但川普還是會繼續在競選上強調中國威脅，利用這個優勢盡可能拉多些選票。

    國際關係學者拜姆（Bhim Bhurtel）就在《亞洲時報》的撰文中指出，有不少專家預測今年的「十月驚奇」可能是川普政府在南海對中國採取軍事行動，畢竟中美關係近期跌至谷底，中共在南海也動作頻頻。但美國政治學家勞菈（Lara Brown）對此臆測不以為然，認為這種做法對川普選情沒幫助。

    勞菈指出，不論是川普或是民主黨候選人拜登，選民對他們會祭出何種政策都已經有底，「該知道的都知道了」，因此即使有「十月驚奇」，其影響力也不如以往。她還認為，不少選民早已做出決定，就算有什麼國際事件發生，或是兩黨候選人又爆出什麼料，對選舉結果產生的影響也很低。但不少分析人士表示，大選不到最後一刻都不能掉以輕心，不到最後難知結局。

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