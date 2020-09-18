柯拉克訪台共機還來亂 龐皮歐：顯然中國用武力回應

針對柯拉克訪台期間共機大規模擾台，龐皮歐（見圖）說：「顯然中國用武力做出回應」。（美聯社檔案照）

2020/09/18 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日訪台，共機18日上午頻繁擾台，連續出現在西南、西部、北部及西北空域，我國防部連發24次廣播驅離，空軍全台各基地、各型戰機更罕見緊急起飛達17次之多。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對此砲轟中國。

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日訪問台灣，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級，18日先與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花在下榻的台北萬豪酒店，針對台美供應鏈等經貿議題進行討論，下午、晚間又分別與行政院長蘇貞昌、總統蔡英文會面，行程滿檔。

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不過，中國18日派出戰機連續出現在西南、西部、北部及西北空域，高度分別為5700公尺、7500公尺、6300公尺、7000公尺、8400公尺，我國防部累計連發24次廣播驅離，全台空軍各基地、各型戰機更罕見地在上午7點至11點，緊急起飛達17次之多，顯見共機囂張侵擾的程度。

根據《法新社》（AFP）報導，美國國務卿龐皮歐對此砲轟中國對台灣的「軍事恫嚇」。根據英國《Express》報導，龐皮歐對媒體說：「我們派代表團參加了（台灣前總統李登輝）葬禮，而中國顯然以軍事恫嚇作為回應。」他說：「就這樣吧。」

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