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    KMT推「反美豬」公投 英媒《路透》：恐威脅台美貿易協定

    中國國民黨主席江啟臣（左三）今日宣示啟動「反瘦肉精美豬」公投連署，下週末起將全台走透透，英媒《路透》報導指出，國民黨反美豬公投通過，可能會威脅台美達成長期的自由貿易協定。（記者方賓照攝）

    中國國民黨主席江啟臣（左三）今日宣示啟動「反瘦肉精美豬」公投連署，下週末起將全台走透透，英媒《路透》報導指出，國民黨反美豬公投通過，可能會威脅台美達成長期的自由貿易協定。（記者方賓照攝）

    2020-09-06 22:08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今（6）日召開第20屆第4次全國代表大會，黨主席江啟臣宣示啟動「反瘦肉精美豬」公投連署，下週末起將全台走透透；英媒《路透》報導指出，國民黨反美豬公投通過，可能會威脅台美達成長期的自由貿易協定。

    國民黨在全代會中午休息時間，召集金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠與台東縣長饒慶鈴等黨籍縣市首長及立委等人，共同舉行「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會，黨主席江啟臣表示，國民黨宣布啟動「反美豬」公投，9月12日會開始全台走透透，遍地烽火發起公投連署，下個週末就是各縣市公投連署的開始，希望藉由人民站出來，大聲向蔡政府說不。

    針對中國國民黨發起「反美豬」公投連署，《路透》今以「台灣反對黨推動反美豬公投，可能威脅美國貿易協定」（Taiwan opposition pushes pork referendum, could threaten U.S. trade deal）為題報導，內容指稱，繼一月份總統及國會大選慘敗後，中國國民黨三月選出江啟臣擔任主席，力圖扭轉政黨命運。

    報導指出，台灣和美國預計在本月開啟高階經濟對話，被視為自由貿易協定（FTA）的前奏，國民黨必須募集20萬份簽名連署，才能通過付諸公民投票；江啟臣一直嘗試扭轉有「親中」傳統的國民黨命運，而北京宣稱台灣是中國主權領土，並從未放棄武力侵犯以實執掌控台灣。

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