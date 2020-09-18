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    有藍勾勾！中國外交部發言人汪文斌臉書曝光

    不同於趙立堅、華春瑩，中國外交部發言人汪文斌在臉書開設官方帳號。（圖取自汪文斌臉書）

    不同於趙立堅、華春瑩，中國外交部發言人汪文斌在臉書開設官方帳號。（圖取自汪文斌臉書）

    2020/09/18 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年積極推動「大外宣」，除了各官媒開闢推特（Twitter）戰場，外交部發言人華春瑩、趙立堅也均有官方認證的推特帳號，另1位發言人汪文斌也悄悄在近月開設臉書官方帳號。

    中國外交部發言人華春瑩、趙立堅經常透過美國社群媒體「推特」闡述中國觀點，尤其在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，兩人經常在正式場合外，使用推特反駁美國政府在新型冠狀病毒、貿易戰、台海問題上對中國的指控，因立場鮮明，兩人均被推特註記為「中國政府帳號」。

    不同於華、趙二人，中國外交部第三位發言人汪文斌選擇開設臉書帳號，並已經獲得臉書官方認證，頭貼旁具有「藍色勾勾」，據粉專資訊顯示，汪文斌帳號建立於2020年7月28日，並於8月3日用英文發出首篇貼文：「嗨，我是中國外交部發言人汪文斌，很高興在臉書認識你們，我期待與這裡的朋友們交換意見。」

    目前為止，汪文斌的臉書帳號均固定轉貼中國外交部例行記者會內容，並將中文答覆翻譯成英文寫入內文中，不過，帳號建立至今已經1個月又21天，僅有164人對該臉書粉專按讚，另有213人正在追蹤該臉書帳號發布的訊息。

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