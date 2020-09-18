美國正式宣布禁用抖音、微信 9/20生效

2020/09/18 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部今（18日）發布命令，為保護美國人免受中國共產黨的威脅，美國境內禁用中國社群媒體APP「抖音（Tiktok）」、「微信（WeChat）」，命令將從9月20日起生效。

美國商務部官網宣布，這項命令將禁用「抖音」、「微信」這兩個應用程式，禁止蘋果公司的App Store、Alphabet旗下的Google Play商店，以及其他所有APP平台提供這兩款社群媒體APP，包括資料更新，同時也不得使用「微信」在美國境內進行轉賬交易或處理付款等。

禁用令僅限美國 民眾使用不處罰

據《路透》指出，美國商務部的這項命令並無禁止美國公司在美國境外使用使用微信進行業務，也不會禁止應用程式所屬公司在美進行交易，更不會妨礙蘋果、谷歌在美國境外提供抖音、微信等中國社群軟體APP，商務部也不會懲罰在美國使用抖音或微信的民眾，也不禁止這兩款APP在美國的數據存儲。

美國商務部長羅斯表示，「今天的行動再次證明，川普總統將竭盡全力保障我們的國家安全，保護美國人免受中國共產黨的威脅。」他說，「在川普總統的指導下，我們採取了重大行動來打擊中國惡意收集美國公民個人數據的軟體，同時促進我們的國家價值，也就是基於民主規則的規範，積極貫徹美國法律與法規。」

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