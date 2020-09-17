日經：菅內閣起步 民調支持度74％史上第3高

菅義偉內閣起步，民調支持度高達，74%受訪者對於菅義偉「人品值得信任」最為肯定。（路透）

2020/09/17 23:41

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本菅義偉內閣上路，各家媒體的民調也陸續出爐，包括日本經濟新聞、朝日新聞和每日新聞等3家媒體17日發表的民調，菅內閣均受到相當高的支持度。其中日經民調中，菅內閣的支持度高達74%，為1987年有紀錄以來的第3高，僅次於2001年小泉純一郎內閣起步時的80%以及2009年政黨輪替時民主黨鳩山由紀夫內閣的75%，受訪者對於菅義偉「人品值得信任」最為肯定。

對於眾議是否宜在短期內解散國會進行眾院改選一事，日經的調查顯示有58%受訪者認為在明年任期滿之前沒有必要急著解散，19%受訪者支持在今年內改選。

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日經報導中指出，安倍晉三在2012年重新掌權時內閣起步的民調支持度僅有62%。數據顯示菅義偉的起步獲74%比安倍還高，不支持度為17%。

支持菅內閣的理由，以人品值得信任居首，其次依序為具有安定感、以自民黨為主的內閣、具有指導力、政策佳等。從性別分類，支持菅內閣的受訪中女性佔77%，男性為72%，也不同於安倍內閣受到較多男性的支持。

另外，朝日新聞公布的民調顯示有65%受訪者支持菅內閣，不支持者為13%。該報在2012年調查安倍內閣起步支持度為59%。朝日的調查中列舉「優於其他人選」、「菅義偉當首相」、「政策面」及「以自民黨為主的內閣」等4項支持理由讓受訪者選擇，有44%受訪者選擇「優於其他人選」佔最高。

每日新聞的民調顯示，菅內閣獲64%受訪者支持，不支持率為27%，該報在2012年的調查中安倍內閣的支持率為52%。支持菅內閣的理由以「政策值得期待」最高、佔35%，有27%受訪者肯定菅義偉的人品。

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