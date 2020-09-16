菅義偉通過首相指名為日本第99任首相 新內閣晚間正式上路

管義偉通過首相指名投票，成為日本新首相。（路透）

2020/09/16 13:08

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本眾參兩院今天下午召開臨時會進行首相指名投票，自民黨總裁菅義偉在眾院指名投票獲314票過半數，獲指名為日本第99任首相。新內閣將於今天晚間經天皇認證後正式上路，安倍晉三長達7年8個月2822天的第2次執政也在今天謝幕。

安倍晉三正式卸任日本首相。（美聯）

日本經濟新聞報導，菅義偉今早仍如往常在眾院員宿舍旁散步，路人看到他紛紛跟他打招呼，要他加油，菅義偉也以笑臉回應。完成了散步的早課後，他進入都內的一間飯店和秘書開會，接著進入官邸參加安倍內閣總辭的臨時內閣會議。

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下午1點眾院率先召開臨時會進行首相指名投票，這項投票採記名方式，眾院指名結果菅義偉獲得314票，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男獲得134票，日本維新會的片山虎之助獲11票、小泉進次郎也獲得1票。參院指名投票也將在隨後開出，預料菅義偉也能獲過半指名，由於眾院優位制，所以參院投票結果即使與眾院結果有異，仍會以眾院指名結果為主。

通過指名後，菅義偉將在首相官邸與執政聯盟的公明黨黨魁進行黨魁會談後開始組閣，接著由新任官房長官發布新內閣名單。

皇宮晚間將進行天皇對新首相的親任式和閣員的認證式，菅義偉新內閣於晚上正式上路。

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