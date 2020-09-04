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    安倍接班人 日媒民調：菅義偉呼聲最高

    《朝日新聞》針對自民黨總裁改選進行電話民調，被稱為「令和歐吉桑」的菅義偉呼聲最高。（歐新社資料照）

    《朝日新聞》針對自民黨總裁改選進行電話民調，被稱為「令和歐吉桑」的菅義偉呼聲最高。（歐新社資料照）

    2020-09-04 10:20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三在8月29日宣布請辭，新任首相人選備受關注，根據《朝日新聞》最新民調，被稱為「令和歐吉桑」的內閣官房長官菅義偉呼聲最高，對於安倍7年8個月的執政，則有71%的民眾予以肯定。

    《朝日新聞》報導，日本自民黨將在近日舉行總裁改選，政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂和官房長官菅義偉3人宣布參選，《朝日新聞》2日及3日進行電話民調，菅義偉以38%的支持率領先、石破茂為25%、岸田文雄為5%、28%的民眾則認為心中的人選不在3人之中。

    《朝日新聞》在6月時就曾進行針對自民黨下任總裁人選進行民調，當時名列出7位人選，石破茂以31%的支持率領先，菅義偉僅獲3%的支持。

    民調也針對安倍政府7年8個月的政績進行調查，17%的受訪者「相當肯定」、54%「還算肯定」，合計共有71%的受訪者給予正面評價。「不太肯定」則為19%、「完全不肯定」為9%。

    2日宣布參選的菅義偉，在記者會上也表明自己將繼承安倍路線，全力推動安倍政府政策。民調結果則顯示，45%的民眾支持延續安倍路線、42%的民眾則不支持。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在日本爆發後，安被內閣的防疫頻頻遭到質疑，內閣的支持度持續下跌。根據《朝日新聞》的民調，有41%的受訪者認為安倍在防疫工作上「發揮領導力」、49%則認為安倍「沒發揮領導力」。

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