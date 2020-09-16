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    日首相賞櫻會遭非議 菅義偉上任宣布不辦了

    日本新首相菅義偉今（16）日上任，宣布明年起取消首相主辦的「賞櫻會」。（彭博）

    日本新首相菅義偉今（16）日上任，宣布明年起取消首相主辦的「賞櫻會」。（彭博）

    2020/09/16 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新首相菅義偉今（16）日上任，他晚間在就任記者會上宣布，明年起取消首相主辦的「賞櫻會」。

    綜合日媒報導，菅內閣今晚於皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，由自民、公明兩黨聯合執政的新內閣正式成立，從陣容來看將會繼承前首相安倍晉三的施政路線，菅義偉在記者會上強調：「切實繼承安倍政府的舉措並向前推進是我的使命。」

    不過，對於安倍任內引發公器私用爭議的「賞櫻會」，菅義偉今晚表示，「我想藉就任首相這個機會，從明年起開始取消」，表示不會要求為明年活動編列經費。

    針對賞櫻會，菅義偉表示，自安倍政府成立以來，隨著任期拉長，受邀來賓的數量也增加，民眾對賞櫻會應該如何有各式各樣的批評。

    日本每年春天會由首相舉辦「賞櫻會」，邀請對日本有貢獻的各界人士參與，但安倍被爆在公款籌辦的活動上招待自己的支持者，引發在野黨和外界批評。

    安倍政府在去年11月宣布停辦今年的賞櫻會，並檢討日後活動安排的方式，當時仍是官房長官的菅義偉說，「目前沒有考慮要廢止」。

    在今晚記者會上，記者提問要如何改善安倍政府的「負面遺產」，菅義偉回說，「從客觀的角度來看，我們必須解決錯誤的地方」，「我會謙虛傾聽大家的聲音並努力工作，讓被指出的問題不再發生」。

    由自民、公明兩黨聯合執政的菅義偉內閣今晚正式成立。（歐新社）

    由自民、公明兩黨聯合執政的菅義偉內閣今晚正式成立。（歐新社）

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