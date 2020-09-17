軍情動態》美陸軍部署HIMARS火箭至阿拉斯加 展現兵力投射能力

美國陸軍在12日向阿拉斯加州部署M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），加入「太平洋捍衛者2020」軍事演習。（照片取自美國陸軍）

2020/09/17 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍在12日向阿拉斯加州部署M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），加入「太平洋捍衛者2020」軍事演習（Defender Pacific 2020）；HIMARS早前傳出在新一波對台軍售名單當中，若搭配陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程可達300公里。

根據《Defence Blog》報導，美國陸軍第3野戰砲兵團麾下的第17野戰砲兵旅「霹靂旅」第5營已前進部署到白令海申雅島空軍基地（Eareckson Air Station），支持「太平洋捍衛者2020」軍事演習，透過HIMARS迅速滲透演練（HIRAIN），展示HIMARS組員的戰備水準和快速精確打擊能力。

請繼續往下閱讀...

第17野戰砲兵旅「霹靂旅」是美軍著名的HIMARS部隊，第5營作戰計畫官史豪斯（Kevin Shouse）少校表示，此次任務驗證了本部隊在印太地區迅速投射兵力的能力，多虧官兵持續不懈的努力，使行動圓滿成功。

「太平洋捍衛者2020」是一聯合軍事演習，通過部署可靠戰力，從實現自由、開放的印太地區，並向該地區的盟友和夥伴展現美軍對安全的承諾，演習在幾週前於關島登場，第2階段將轉移到阿拉斯加舉行。

HIMARS可以發射多種彈藥，包含引導多管火箭系統（GMLRS）、ATACMS、精準打擊飛彈（PrSM）和增程型的GMLRS，是美軍遠程間接火力的神兵利器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法