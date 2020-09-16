軍情動態》GPS的替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商

美國陸軍在9月底將為其「裝載式定位、導航和定時確保系統」計畫（MAPS）選出新的承包商，研製下一代的MAPS GEN 2系統；同時在未來2年內擴大部署MAPS GEN 1，以確保GPS失效時，美軍士兵仍有定位手段。（美聯社）

2020/09/16 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著反衛星武器進步，美軍GPS系統在戰時可能遭到敵方破壞或干擾，因此軍方正積極尋找其替代方案。美國陸軍在9月底將為其「裝載式定位、導航和定時確保系統」計畫（MAPS）選出新的承包商，研製下一代的MAPS GEN 2系統；同時在未來2年內擴大部署MAPS GEN 1，以確保GPS失效時，美軍士兵仍有定位手段。

根據《國防新聞》報導，美陸軍計畫執行辦公室、負責「定位、導航和定時」（PTN）項目的基奧塔斯（Nickolas Kioutas）上校表示，「目前，我們已經部署了第一代的MAPS GEN 1，並且將在未來2年內繼續部署，然後過渡到下一階段」。

請繼續往下閱讀...

MAPS是美國陸軍在GPS訊號消失、減弱或被欺騙時的解決方案，它可以從各式感測器獲取數據並加以融合，這些感測器提供定時、氣壓測量和慣性導航，從而形成一個可替代GPS的獨立系統。和2004年舊型的「國防先進GPS接收器」（DAGR）相較，DAGR僅能服務一個客戶端系統，MAPS GEN 1至多可服務7個客戶端系統。

目前，美國駐歐陸軍第2騎兵團的「史崔克」裝甲車已經裝備了MAPS GEN 1，形成最初的即時作戰能力，以對抗歐洲的主要威脅俄羅斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法