軍情動態》加速海外部署！美報告：中國在巴基斯坦建軍事據點

美國國防部日前公布的《2020年中國軍力報告》指出，中國解放軍戰略支援部隊正在巴基斯坦建設一個軍事基地，用以發動網路戰、高科技偵查、電子戰，並針對美軍進行心理戰。（彭博）

2020/09/10 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美對抗的局勢升溫，中國也加強在國外部署軍事基地，美國國防部日前公布的《2020年中國軍力報告》指出，中國解放軍戰略支援部隊正在巴基斯坦建設一個軍事基地，用以發動網路戰、高科技偵查、電子戰，並針對美軍進行心理戰，未來也希望在斯里蘭卡、緬甸等印度周圍國家建造軍事基地。

綜合外媒報導，《2020年中國軍力報告》指出，中國正致力於建立完整的國外後勤系統以及基礎設施，使解放軍具備在國外快速投射的能力，除了在非洲小國吉布地設立中國首個海外軍事基地後，目前也計畫在巴基斯坦設立後勤軍事據點。

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由於巴基斯坦有意削弱美軍在境內設立的軍事基地影響力，因此也允許中國在境內設立軍事據點，希望藉此牽制美國，而中國也希望透過在巴國一帶一路計畫建設港口以及相關管道，減少自身必須從麻六甲海峽等戰略要地運輸能源資源的依賴，而這也是中國想在巴國設立軍事據點的主要原因。

《中國軍力報告》更指出，未來中國更考慮建設更多的海外基地，預選名單包括緬甸、泰國、新加坡、印尼、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、肯亞等國；此外中國也加強對俄羅斯、巴基斯坦與東南亞國家協會（ASEAN）的對話與交流，以提高中國解放軍與多國聯合作戰的能力。

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