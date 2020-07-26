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    軍情動態》針對太空安全 美俄睽違7年首度進行正式對話

    針對太空將成為各大國新的軍備競賽領域，美國與俄羅斯7月27日將在維也納進行首輪正式雙邊會談，這也是俄美兩國自2013年以來，睽違7年再次針對太空安全進行會談。圖為美國太空總署與SpaceX合作發射的火箭。（路透）

    針對太空將成為各大國新的軍備競賽領域，美國與俄羅斯7月27日將在維也納進行首輪正式雙邊會談，這也是俄美兩國自2013年以來，睽違7年再次針對太空安全進行會談。圖為美國太空總署與SpaceX合作發射的火箭。（路透）

    2020-07-26 22:38:05

    〔即時新聞／綜合報導〕針對太空將成為各大國新的軍備競賽領域，美國與俄羅斯7月27日將在維也納進行首輪正式雙邊會談，這也是俄美兩國自2013年以來，睽違7年再次針對太空安全進行會談。

    綜合外媒報導，美國國務院在7月24日發聲明指出，俄羅斯與美國明天（7月27日）

    將在維也納召開雙邊太空安全對話（Space Security Exchange，SSE），據稱將會針對俄國是否會再試射反衛星導彈，以及如何規範各國將太空軍事化。

    美國國務院主管軍控與國際安全事務的國務次卿福特（Chris Ford）表示，這是繼2013年美俄進行太空安全對話以來，睽違7年後首次針對太空安全進行正式雙邊對話，希望能夠聚焦在太空的穩定、安全方面，並針對開發太空訂下規範，此外也希望能建立溝通管道，使日後兩國能定期溝通以防誤判「太空情勢」。

    美國與俄羅斯將在7月28日至30日進行會談，期間不只會討論太空安全問題，也會針對軍備控制進行對話；針對太空可能成為軍力部署的新場域，世界各強國也紛紛投入資源、組建太空軍種因應，其中年度預算最多的前三名分別為美國（約1.7兆新台幣）、中國（約3418億新台幣）與俄羅斯（約1367億新台幣）。

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