軍情動態》美警告勿買中國飛彈 塞國總統：我們會自己做決定

針對美國的警告，塞爾維亞總統武契奇回嗆，「我們是自由的主權國家，我們會自己做出決定」，圖左為塞國總統武契奇。（美聯社）

2020-08-12 13:16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前對塞爾維亞發出警告，指出塞爾維亞購買中國飛彈系統的構想，恐危及巴爾幹國家宣示的歐盟成員目標，不過塞爾維亞政府近日反擊，稱「每次我們要買東西時，都有人會出來反對」，並指出塞國會自主做出軍購決定。

據《防務新聞》報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）11日指出，「我們還在考慮當中，現在還沒有實際買下來」，而武契奇所指的，即是中國最新型紅旗-22出口版FK-3中遠程防空飛彈系統。

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《防務新聞》指出，俄羅斯為塞國加強軍備的主要合作夥伴，不過上個月塞爾維亞收到6架中國的CH-92A攻擊無人機，成為歐洲首個部署中國無人機的國家，美國駐塞爾維亞貝爾格勒大使館指出，「購買軍事及國防裝備是主權一種主權決定，然而，各政府與中國打交道時，應當要理解背後的代價以及短期、長期風險」。

大使館聲明表示，「塞爾維亞的購買選擇，應該要反映其國家政策目標，讓歐洲整合的更好」，另外，「選擇其他的替代供應國，不依賴威權主義國家提供的裝備，除了能滿足塞爾維亞的國防需求外，就品質及成本來看也是可比的」。

對此，武契奇針對美國的聲明回嗆，「每次我們要買東西時，都有人會出來反對」，他認為，FK-3防空飛彈系統並不在美國制裁中國的項目內，他說，「我們是自由的主權國家，我們會自己做決定」。

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