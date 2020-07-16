軍情動態》美國神秘飛行物1.5馬赫飛越中國 網友議論紛紛

無人偵察機？推特航空觀察帳號「東京雷達」昨天發文指出，標號AE64C6的美國飛行物 飛經台灣西部海域，直接衝入中國領空，貫穿中國浙江地區，讓網友議論紛紛。（圖擷取自「東京雷達」twitter）

2020-07-16 23:19:22

〔即時新聞／綜合報導〕無人偵察機？推特有個航空觀察帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）在昨天（7月15日）發文指出，有個標號AE64C6的美國飛行物， 飛經台灣西部海域後直接衝入中國領空，後續還直接貫穿中國浙江地區，讓網友議論紛紛。

根據「東京雷達」 指出，這個美國所屬、標號AE64C6的飛行物體，7月15日下午先是掠過菲律賓西部海域上空，穿過台灣海峽後「筆直的進入中國領空」，下午2點14分時從福建省進入後，一路往浙江省北方而去，然而飛行物體的飛行高度近5萬英呎（約1萬5240公尺），飛行速度達1000節（約每小時1852公里），懷疑是美軍的高空偵查機或無人機。

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而根據「東京雷達」所使用的「廣播式自動相關監視」（ADS-B）提供的數據，標號AE64C6的飛行物體在7月15日共有2個路徑，其中一條從印尼婆羅洲島出發，向北穿過南海、台灣海峽、中國、俄羅斯、北極圈，最後降落在加拿大的領地，另一條從印尼的哈馬黑拉島出發，向北經過菲律賓東部、沖繩、兩韓半島、中國東北、俄羅斯和加拿大後，停在美國德州。

不過奇怪的是，雖然目前美國現役的MQ-4C「海神」無人偵查機有辦法爬升到5萬英呎的高度，但它的最大速度僅每小時575公里，而AE64C6飛行速度達1000節，約每小時1852公里，相當於1.5馬赫，且中國解放軍與俄國軍隊也不太可能沒有發現；對此，網友也在PTT猜測，「我猜是小勞伯道尼拍的，而且只拿便宜安卓亂拍」、「陸宣布：制裁軍火商『洛克希德·馬丁』，洛馬表示：那就來個測試」、「中國：中轉不降落 可以不用隔離14天。」、「準備斬首習近平囉，呵呵」。

雖然目前美國現役的MQ-4C「海神」無人偵查機（見圖）有辦法爬升到5萬英呎的高度，但它的最大速度僅每小時575公里，離1.5馬赫非常遙遠。（歐新社）

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