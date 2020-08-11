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    軍情動態》美軍機多次抵南海偵察 共軍以防空火砲演練回應

    中國解放軍近日南海島以西舉行大規模軍事演習，美軍則出動P-8A海上巡邏機多次抵近偵查。對此，解放軍公開防空火砲實彈演練畫面，針對意味濃厚。（照片取自央視軍事微博）

    中國解放軍近日南海島以西舉行大規模軍事演習，美軍則出動P-8A海上巡邏機多次抵近偵查。對此，解放軍公開防空火砲實彈演練畫面，針對意味濃厚。（照片取自央視軍事微博）

    2020-08-11 16:15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕南海局勢緊張，中國解放軍日前在雷州半島以西海域舉行大規模軍事演習，包含兩棲登陸作戰，美軍則出動P-8A海上巡邏機多次抵近偵查。對此，解放軍公開防空火砲實彈演練畫面，針對意味濃厚。

    綜合媒體報導，中國解放軍7月25日至8月2日，在雷州半島以西海域進行實彈演習，包含夜間登島搶灘作戰及城市道路巷戰，並派出轟-6G、轟-6J轟炸機都參與。有分析指出，此舉無疑是模擬登陸台灣本島。

    而據中國北大海洋戰略研究中心的「南海戰略態勢感知計畫」平台指出，美國P-8A海上巡邏機多次飛經台海南方空域到中國沿海進行偵察。此外，美國航空母艦「雷根號」8日出現在東海，適逢美國衛生部長阿札爾訪台的敏感時機，頗有牽制共軍行動意味。

    中國官媒《央視》等微博帳號10日則是大肆報導，第75集團軍某合成旅在南海海岸進行「對空火力實彈射擊演練」的畫面，解放軍部隊先發射靶機「天狼」，模擬敵機入侵，接著雷達預警組捕捉空中目標，自行高砲車組裝填彈藥，朝不同方向開火，摧毀敵機。

    一位匿名的軍事專家對《環球時報》表示，通過軍事演習，中國正在展示其維護國家主權和領土完整的決心和能力，也對美國的「軍事挑釁」做出強烈反應和嚇阻。

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