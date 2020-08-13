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    軍情動態》美媒：中國擬在關島海域實彈演練 發射彈道飛彈

    中國智庫認為，中共解放軍可能會在關島附近進行實彈演習，而美國專家更指出，不排除解放軍會朝關島以西海域發射彈道飛彈，圖為2019年G20會議。（美聯社）

    中國智庫認為，中共解放軍可能會在關島附近進行實彈演習，而美國專家更指出，不排除解放軍會朝關島以西海域發射彈道飛彈，圖為2019年G20會議。（美聯社）

    2020-08-13 17:24:22

    〔即時新聞／綜合報導〕就在美中緊張局勢隨美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台、南海軍演行動而加劇之際，中國正一步步加強在東亞的軍事演練活動，中國智庫認為，中共解放軍可能會在關島附近進行實彈演習，而美國專家更指出，如中國國家主席習近平想要釋出威脅的訊號，不排除會朝關島以西的海域發射彈道飛彈。

    《CNN》報導，從美國2艘航艦7月在南海進行聯合軍演之後，近幾週來中國一步步加緊軍演的步伐，然而，近期美國衛生部長阿札爾到訪台灣，遭中國外交部發言人指為「嚴重違背承諾」，更成為美中緊張不安局勢的助燃劑。

    《CNN》引述中媒《環球時報》報導指出，中國的行動是對美國觸及中國外交底線的強烈回應，中方表示，如果華府不拉回一點，解放軍有必要採取更多動作，《環球時報》更援引中國軍控與裁軍協會資深顧問、解放軍退役少將徐光裕的話指出，「如果美國執意向前，解放軍可能會採取更多對策，包含在台灣以東靠近關島之處進行實彈演習」。

    針對中方的言論，美國駐夏威夷印太司令部發言人雷迪少校（Randy Ready）表示，針對不一定會發生的假定演習，美國不做任何推測。然而，中方近期行動卻日益激烈，中國解放軍戰機10日再度踰越海峽中線，根據美台政府報告，解放軍軍機自1999年以來出現3次這樣的行徑，分別為2019年3月、2020年2月，及這一次8月10日。

    前美國印太司令部聯合作戰指揮中心處長、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）分析認為，中方近期的軍事行動一點都不讓人意外，他分析，中國秋季可能就會進行重大活動，中方可能會在台灣以東進行海空聯合演習，如果習近平真的想要給出警告，中國不排除可能會朝關島以西的海域發射彈道飛彈。

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