從民主黨議員到國家情報總監！加巴德掌18大情報機構 川普新外交策略或現端倪

川普提名加巴德擔任國家情報總監，顯示她在共和黨內地位迅速提升。（路透）

2024/11/14 09:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普13日宣布提名前民主黨聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）擔任國家情報總監（DNI），引發各界高度關注。若獲確認，加巴德將成為美國最高情報首長，負責監督18個情報機構，對未來美國國際策略產生重大影響。

加巴德曾任美國陸軍預備役少校，曾於伊拉克服役，她長期批評美國的海外軍事介入，對現行外交政策持懷疑態度。加巴德反對美國援助烏克蘭，聲稱「華府權力菁英」試圖將烏克蘭變成另一個阿富汗，並稱自己在反恐問題上是鷹派。

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《紐約時報》分析，這項提名顯示川普政府可能更傾向以謹慎、非軍事手段處理國際危機，並賦予對美國軍事干預政策持批判立場的人更高職位，此舉恐將引發美國傳統情報機構與政府政策方向的分歧。

川普在聲明中稱，加巴德將以「無畏精神」領導情報體系，實現「以實力求和平」。川普強調，加巴德因認同其領導風格而轉入共和黨，並讚譽她能為情報機構帶來「無畏精神」，並認同以「實力求和平」的理念推動外交政策。

現年43歲的加巴德是美國首位信奉印度教、出生於美屬薩摩亞的國會議員。她曾於2013至2021年間擔任夏威夷州第二選區的民主黨籍眾議員，並在2019年參與民主黨總統初選。當時她在辯論中猛烈抨擊賀錦麗在大麻議題上的搖擺立場，使賀錦麗聲勢受挫，最終退出初選。

此外，加巴德在競選期間頻頻批評美國政府的對外政策，包括對敘利亞的軍事介入。她過去的政治言論亦常引發爭議，例如批評歐巴馬政府的外交政策，並在2019年民主黨辯論中指責該黨受「華府外交政策集團」與「軍工複合體」操控，反對「有害的政權更迭戰爭」。

《紐約時報》認為，加巴德的提名將面臨參議院嚴格審查，其過去政治立場、與傳統情報機構的關係，以及對美國全球角色的看法，都將成為參議員質詢重點。由於川普第一任期曾因洩露機密情報與保留高度機密文件事件而備受批評，民主黨對加巴德是否能有效維護國家機密並保障國家安全，勢必存有疑慮。

此次川普提名加巴德擔任國家情報總監，顯示她在共和黨內地位迅速提升。作為一名對美國海外軍事干預持懷疑態度的前民主黨人，加巴德的任命反映出川普外交政策的保守傾向。川普認為她能為情報機構注入新風，並藉由「實力求和平」的方針推動美國外交策略，表明他有意任用對海外干預持批判立場的人士擔任關鍵職位。

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