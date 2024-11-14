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反對援烏！川普提名民主黨叛將加巴德任國家情報總監

美國總統當選人川普13日任命前眾議員加巴德（見圖）出任國家情報總監。（法新社資料照）

美國總統當選人川普13日任命前眾議員加巴德（見圖）出任國家情報總監。（法新社資料照）

2024/11/14 09:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）於當地時間13日任命前夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），出任新政府國家情報總監（Director of National Intelligence，DNI）。加巴德曾是民主黨人，但反對援助烏克蘭，在這次大選力挺川普。

綜合媒體報導，川普13日在自家社群媒體Truth Social發出聲明，「我很高興宣布，前國會女議員加巴德少校，將出任國家情報總監。」

現年43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，具退伍軍人身分，2005年派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，是美國國會有史以來第一位印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會議員。

加巴德曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，在2022年10月宣布退黨；隨後於2024年加入共和黨，今年8月表態支持川普參選總統，並一度被認為是川普搭檔的可能人選。

加巴德反對美國援助烏克蘭，聲稱「華府權力菁英」試圖將烏克蘭變成另一個阿富汗，並稱自己在反恐問題上是鷹派。她也曾公開反對前總統歐巴馬（Barack Obama）所領導、對敘利亞內戰進行的軍事干預。

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