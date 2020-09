軍情動態》美國、喬治亞聯手抗俄 「高貴夥伴2020」多國軍演登場

2020-09-07 16:08:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國與喬治亞舉辦的「高貴夥伴2020」(Noble Partner 2020)多國聯合軍演,將於9月7日至18日在喬治亞境內登場,屆時有2800名來自美國、喬治亞、英國、法國和波蘭軍隊的官兵參與,展示北約組織對該區安全穩定的承諾。

美國駐喬治亞大使館聲明表示,作為軍演的一部份,美國陸軍第173空降旅的200名官兵,已於1日實行空降訓練,降落至訓練場,美駐喬治亞大使德格南、喬治亞國防部長和北約將領皆出席觀看。

喬治亞國防部則在推特公布影片,表示包含史崔克裝甲車在內的美軍車輛已從西部岸城市波季(Poti)抵達第2步兵旅,然後將前往Vaziani訓練區,加入喬治亞、英國、法國和波蘭部隊的陣容,展開「高貴夥伴2020」多國軍演。

美軍在聲明指出,「高貴夥伴」演習旨在跨國培訓環境中,加強區域夥伴關係,並增強美軍的戰備能力和互操性,參與官兵將施行情境模擬演練、實彈演練和聯兵作戰。「高貴夥伴」演習自2015年首次啟動,至今已是第5屆。

2008年,俄羅斯與喬治亞爆發武裝衝突,原屬喬治亞的阿布哈茲、南奧塞梯亞實質被俄羅斯控制。喬治亞忌憚俄羅斯的意圖,遂與與\西方國家合作,保障自身安全。

#US vehicles have arrived in the 2nd Infantry Brigade from #Poti before leaving to #Vaziani to join Georgian, UK, French and Polish forces at #NoblePartner20 multinational exercise for #StrongEurope. @USArmyEurope pic.twitter.com/gqLDv8stOr