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    軍情動態》美國、喬治亞聯手抗俄 「高貴夥伴2020」多國軍演登場

    2020-09-07 16:08:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與喬治亞舉辦的「高貴夥伴2020」（Noble Partner 2020）多國聯合軍演，將於9月7日至18日在喬治亞境內登場，屆時有2800名來自美國、喬治亞、英國、法國和波蘭軍隊的官兵參與，展示北約組織對該區安全穩定的承諾。

    美國駐喬治亞大使館聲明表示，作為軍演的一部份，美國陸軍第173空降旅的200名官兵，已於1日實行空降訓練，降落至訓練場，美駐喬治亞大使德格南、喬治亞國防部長和北約將領皆出席觀看。

    喬治亞國防部則在推特公布影片，表示包含史崔克裝甲車在內的美軍車輛已從西部岸城市波季（Poti）抵達第2步兵旅，然後將前往Vaziani訓練區，加入喬治亞、英國、法國和波蘭部隊的陣容，展開「高貴夥伴2020」多國軍演。

    喬治亞國防部公布影片，表示包含史崔克裝甲車在內的美軍車輛已從西部岸城市波季抵達第2步兵旅，然後將前往Vaziani訓練區。（照片取自喬治亞國防部推特）

    喬治亞國防部公布影片，表示包含史崔克裝甲車在內的美軍車輛已從西部岸城市波季抵達第2步兵旅，然後將前往Vaziani訓練區。（照片取自喬治亞國防部推特）

    美軍在聲明指出，「高貴夥伴」演習旨在跨國培訓環境中，加強區域夥伴關係，並增強美軍的戰備能力和互操性，參與官兵將施行情境模擬演練、實彈演練和聯兵作戰。「高貴夥伴」演習自2015年首次啟動，至今已是第5屆。

    2008年，俄羅斯與喬治亞爆發武裝衝突，原屬喬治亞的阿布哈茲、南奧塞梯亞實質被俄羅斯控制。喬治亞忌憚俄羅斯的意圖，遂與與\西方國家合作，保障自身安全。

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