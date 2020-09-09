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    軍情動態》洛馬公司將提供波蘭遠程無人機 提升F-35A機隊戰力

    美國洛克希德馬丁公司近日表示，將會提供波蘭遠程無人機，以增加波蘭F-35機隊戰鬥能力，圖為美軍F-35A戰鬥機。（路透）

    美國洛克希德馬丁公司近日表示，將會提供波蘭遠程無人機，以增加波蘭F-35機隊戰鬥能力，圖為美軍F-35A戰鬥機。（路透）

    2020/09/09 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）近日表示，未來將會提供波蘭遠程無人機，以增加波蘭F-35戰鬥機隊成軍後的戰鬥能力。先前波蘭向美國採購32架F-35A戰機，欲取代原本的Su-22戰機及MiG-29戰機。

    《防務新聞》報導，波蘭今年1月與美國簽署價值近46億美元（約為新台幣1348億元）合約，引進32架F-35A戰鬥機，對此，F-35A戰機製造商洛克希德馬丁已準備好，將提供波蘭遠程無人機，加強F-35戰機的作戰能力。

    《防務新聞》指出，洛馬臭鼬工廠 （Skunk Works）小組戰略及客戶需求副總監奧班尼翁（Jack O'Banion，音譯）在2020國際國防工業展覽會（MSPO）開始前的記者會上表示，「美國及波蘭都對次世代無人飛行載具的能力感興趣」。

    他說，「我們已經看過了波蘭今年提出的波蘭國防技術現代化計畫，也看到了他們對於無人飛行載具的需求」，以洛馬的觀點來說，美國及波蘭的戰術需求出現了重疊的部分，也就是無人飛行載具的需求。

    除此之外，波蘭方面亦對提升在地國防製造商能力感到相當有興趣，欲建立夥伴關係，透國聯合開發來生產無人機系統，而波蘭採購的F-35戰機預計會在2024年展開交付作業，以汰換已經過時的蘇聯製Su-22戰機及MiG-29戰機。

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