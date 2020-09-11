軍情動態》中國印度都不是 傳俄羅斯Su-57戰機首筆訂單來自非洲

阿爾及利亞正與俄國進行積極談判，欲引進12架Su-57戰機，圖為俄國Su-57戰機。（擷取自蘇愷官網）

2020/09/11 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯磨刀霍霍準備將第5代戰機Su-57向國際出口，先前外界不斷猜測究竟是中國還是印度會成為首個下訂的國家，然而，目前看來首個引進的國家將會是非洲的阿爾及利亞，外媒近日報導，阿爾及利亞正與俄國進行積極談判，欲引進12架Su-57戰機。

綜合外媒報導，俄國《Avia.pro》指出，「阿爾及利亞目前正與俄國積極談判當中，試圖引進12架Su-57戰鬥機，同時亦不排除可能會增加到24架」，其他消息來源則指稱，最終訂單可能會是14架，代表首筆訂單不會是中國，也不是印度。

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之所以首筆訂單將銷往阿爾及利亞，其實可從冷戰時期美國及蘇聯在該區域的戰略而見得。近期因為美國華府宣佈公開支持阿爾及利亞鄰國摩洛哥，承諾出售F-16 Block 70/72批次戰機，摩洛哥本身的23架F-16戰機也將獲得現代化升級。

除此之外，摩洛哥還將引入雷神公司的「AIM-120」先進中程空對空飛彈（AMRAAM）系統。因此，軍備競賽局勢再起，促使阿爾及利亞引進俄羅斯Su-57戰鬥機，曾傳出合約金額高達20億美元，不過雙方迄今沒有正式確認這件事。

阿爾及利亞空軍目前的主力是Su-30MKA和MiG-29戰鬥機，而扮演攻擊與攔截角色的則有Su-24和MiG-25戰鬥機。另外，阿爾及利亞已簽署購買14架Su-34重型戰鬥轟炸機與14架Su-35戰鬥機合約，如今恐怕還要再加上一筆Su-57戰機的訂單。

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