蠟筆小新的原型百貨「伊藤洋華堂春日部店」關閉 鐵粉不捨拍照留念

「伊藤洋華堂春日部店」作為人氣動漫「蠟筆小新」中「佐藤九日堂」的原型，備受粉絲喜愛。（截自臉書）

2024/11/25 13:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣電視動畫「蠟筆小新」粉絲熟知的「佐藤九日堂」原型百貨關店了。根據共同社報導，日本柒和伊控股公司旗下的「伊藤洋華堂春日部店」（埼玉縣春日部市）24日關閉，這家百貨因經常出現在蠟筆小新中而名氣大噪，吸引許多國外粉絲前往「朝聖」。

伊藤洋華堂（Ito Yokado）是一家日本百貨公司。1972年開業的「伊藤洋華堂春日部店」於1996年遷至現址。據報導，柒和伊目前以子公司「伊藤洋華堂」在地方的不盈利門店為主減少國內店數。該店關閉前，有大批顧客及國內外粉絲等聚集拍照留念。

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在動畫中，蠟筆小新的媽媽野原美冴常帶小新去「佐藤九日堂」搶購拍賣，作為原型的「伊藤洋華堂春日部店」因此受到粉絲的關注與喜愛，而該店也經常自我kuso，曾經在屋頂、外牆掛上「佐藤九日堂」為名的大型宣傳品進行各種活動。

「伊藤洋華堂春日部店」作為人氣動漫「蠟筆小新」中「佐藤九日堂」的原型，備受粉絲喜愛。（截自臉書）

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