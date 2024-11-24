以色列空襲黎巴嫩首都釀20死66傷 停火談判卡關

11月23日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊達希亞（（Dahiyeh）後，濃煙竄升。（美聯社）

2024/11/24 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空軍23日清晨對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動空襲，造成至少20人死亡、66人受傷。這是近一週內以軍第四次針對該區的突襲，攻擊未事先發出警告，引發國際關注。同時，外交官正努力斡旋停火，但談判進展困難。

《美聯社》報導，美國特使霍赫斯坦（Amos Hochstein）正奔走於中東地區，嘗試調停以色列與真主黨之間持續數月的衝突。根據黎巴嫩衛生部數據，以色列的攻擊已造成超過3500人死亡，約120萬人流離失所，相當於全國人口的四分之一。而在以色列方面，北部地區的衝突已導致約90名軍人及近50名平民喪生。

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清晨四時的轟炸摧毀了一棟位於市中心的八層建築。真主黨籍議員希里（Amin Shiri）表示，該建築內並無真主黨官員。爆炸波及周邊住宅，建築外牆被掀毀，汽車殘骸遍地。黎巴嫩民防隊急救員哈沙什（Walid Al-Hashash）指出：「該地區住宅密集、街道狹窄，救援工作相當困難。」以色列軍方並未回應此事件的相關詢問。

同日，黎巴嫩南部港市推爾（Tyre）發生無人機襲擊，造成2死3傷。法塔赫組織（Fatah）地區發言人比凱（Mohammed Bikai）指出，遇難者為拉希迪耶（al-Rashidieh）難民營的巴勒斯坦難民，事發時正在海上捕魚。比凱批評：「即使以軍早前警告遠離南部海岸，為了謀生，人們還是不得不冒險出海。」

根據兩名匿名的西方外交官透露，停火談判的主要分歧包括以色列要求保障自由打擊權利，及對邊境地區武器清除的具體執行方式。以色列希望協議明確允許其在發現違規行為時進行打擊，但黎巴嫩認為此舉侵犯主權。真主黨領導人卡塞姆（Naim Kassem）則表態，不會接受不包含「全面終止侵略」的條款。

此外，雙方對國際監督委員會的組成也存在分歧。以色列拒絕法國參與，原因是其與黎巴嫩關係密切；黎巴嫩則反對英國參與，認為其與以色列立場接近。

11月23日，黎巴嫩貝魯特市中心遭受以色列空襲，救難人員在現場搜尋罹難者。（美聯社）

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