中國四川公車闖紅燈撞擊人群！官方聲稱1死4傷、刪現場影片

中國四川公車闖紅燈撞擊過馬路人群，官方聲稱是1死4傷。（圖擷自bilibili）

2024/11/25 13:03

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省內江市東興區漢安大道與建設路口，今天（25日）早上8時47分許驚傳公車闖紅燈，撞上了綠燈走斑馬線的人群，當局後續通報公車司機是因為突發疾病才會造成車輛失控，一邊聲稱僅有1死4傷一邊刪除現場影片。

從中國網路上流傳的行車紀錄器、路人拍攝影片可以看到，當時公車所在車道已亮起紅燈，孰料卻還是持續往前行駛，正在過斑馬線的路人見狀連忙往前奔跑，但還是有5人遭到撞擊。

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其中，1名倒在斑馬線上的行人雖然無法起身，但手臂還可移動示意，另外4名被撞出斑馬線且遭輾壓的路人，在事發後倒地一動也不動，看起來狀況相當不妙。

不過，拍到傷者的影片已被刪除，內江公安局交警支隊隨即發布通報，指稱公車司機為49歲陳姓男子，由於突發疾病撞上行人，造成1人死亡、4人受傷，有中國網友留言懷疑應該是「4人死亡、1人受傷」，但當局並未對此回應。

4名行人被撞出斑馬線並遭公車輾過。（圖擷自bilibili）

1名倒在斑馬線的行人手臂還可移動。（圖擷自bilibili）

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