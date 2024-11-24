俄烏戰場人事震盪！俄南部軍司令傳提交假戰報遭撤職

南部集團軍司令阿納什金上將（Gennady Anashkin），傳出遭撤職。（圖取自俄羅斯國防部官網）

2024/11/24 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》24日報導，俄羅斯一名在烏克蘭戰場的高級將領因提交誤導性戰報被解職。國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）正加緊清理不稱職的指揮官，親俄戰爭部落客及俄羅斯媒體指出，此舉意在強化前線戰力。

報導指出，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭的推進速度達到自2022年全面入侵以來最快，部分地區如頓內茨克州的西維爾斯克（Siversk）周邊進展依然緩慢。據俄羅斯媒體引述匿名消息來源指出，南部集團軍司令阿納什金上將（Gennady Anashkin）因提交虛假報告被解除職務，但此消息尚未獲得官方證實。

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親俄戰爭部落客長期批評西維爾斯克一帶的軍事指揮失當，指稱當地部隊在缺乏支援的情況下被迫進行高傷亡的戰鬥，卻未能取得明顯戰果。著名部落客「Rybar」在 Telegram 上表示：「那裡的問題已無人不知，整個系統花了約兩個月才採取正確行動。」Rybar 進一步指出，阿納什金因提交虛假報告而被免職。一名俄羅斯國家電視台的戰地記者也確認了阿納什金被撤換的消息。

俄羅斯國防部對此未發表評論。《路透》表示，由於俄羅斯國內的安全狀況，無法聯繫阿納什金核實相關訊息。若俄軍能奪取西維爾斯克地區，將可進一步向該區域主要城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）推進。

俄羅斯商業日報《RBC》援引國防部內部消息稱，阿納什金的調動屬於例行人事輪換。另一知名親俄部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）則引用防長別洛烏索夫的話說：「你可以犯錯，但不能撒謊。」

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