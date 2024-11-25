肥到免當兵！南韓男暴飲暴食躲兵役 下場曝光

南韓對男性實行徵兵制，但漫長服役期及嚴格訓練令許多年輕男性卻步，甚至不惜違法規避。（美聯社資料照）

2024/11/25 10:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）24日報導，南韓一名男子為了逃避兵役，刻意增重，被法院判處有罪。首爾地方法院法官表示，這名26歲的男子在接受兵役體檢前開始暴飲暴食，最後被判定為肥胖，得以在政府機構服替代役。

根據南韓法律，所有18歲以上身體健全的男性都必須服至少18個月的兵役。《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，這名被告在初次體檢時被判定適合服戰鬥兵役。但在去年的最終體檢中，他的體重超過102公斤，達到重度肥胖的標準。

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該男子被判處一年有期徒刑，緩刑執行。而他的朋友則因協助他設計增重計畫，每日攝取量加倍，被判處6個月有期徒刑，緩刑執行。這名朋友否認教唆罪，表示他從未相信他的朋友會真的照做。

BBC指出，這個案例突顯了南韓年輕男性面對兵役壓力的困境。由於南韓與北韓仍處於戰爭狀態，兵役制度被視為國家安全的基石。然而，漫長的服役期和嚴格的軍事訓練，也讓許多南韓年輕男性感到卻步，甚至不惜鋌而走險，尋找各種方法逃避兵役，例如自殘、偽造醫療證明或賄賂官員等違法行為。這些案例不僅突顯了南韓年輕男性面對兵役的壓力，也顯示出部分人士寧願觸犯法律，也不願服兵役的決心。

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