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    波麗士大人不幹了！美國小鎮警察局員警全體辭職 直指問題出在議會

    美國南卡羅來納州小鎮麥科爾，近日發生警察局全體辭職的事件。（圖擷自McColl Police Department臉書）

    美國南卡羅來納州小鎮麥科爾，近日發生警察局全體辭職的事件。（圖擷自McColl Police Department臉書）

    2024/11/25 11:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州人口2000多人的小鎮麥科爾（McColl），近日發生警察局全體辭職的事件，局長黑爾（Bob Hale）直指這是因為當地議會的「某個議員」，對警察多次騷擾和人身攻擊，使得他們處於敵對的工作環境之中。

    《福斯新聞》報導，麥科爾警察局長黑爾率先請辭後，他手下的4名警員也跟進辭職，黑爾表示，這幾個月來，他一直在忍受各種無理和惡意行為，某個特定議員的舉動不僅影響到了他個人，更阻礙到了警察部門的運作，他們嘗試過解決問題卻還是失敗。

    黑爾指出，這名議員在當選後，就大量削減警察經費，影響到了購置設備、培訓等方面，使得警方保護居民安全的能力受到影響，而且他任上的大部分時間，都是在焦頭爛額地處理議員的攻擊。

    黑爾說，全體辭職的決定，是他們深思熟慮之下做出的選擇，對於鎮上所受到的影響他深感遺憾，但只有這樣的做法，才能讓外界了解到問題的嚴重性，並追究議員責任、進行全面改革。

    鎮長加納（George Garner）表示，在警察全員離職後，鎮上確實陷入了困境，他已要求上級單位馬爾伯勒郡警長辦公室、周圍的執法單位協助，並且開出警察局長的職缺。

    麥科爾居民格魯姆（William Groom），對於警力陷入真空感到相當憂心，若這時鎮內出現暴力案件，必須要等附近的本尼茨維爾（Bennettsville）調派警察過來，無法立即處理恐讓案情惡化。

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