武漢肺炎》印度疫情失控 確診突破500萬例

由於印度有部分地區的防疫措施放寬，導致印度的武漢肺炎疫情加速惡化，光是9月份到目前就總共新增了100萬例確診，目前全國的累計確診人數突破500萬大關，是全球僅次美國，第二多的確診人數。（歐新社）

2020/09/16 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕由於印度有部分地區的防疫措施放寬，導致印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加速惡化，光是9月就總共新增了100萬例確診，目前全國的累計確診人數約502萬人，突破了500萬大關，全球僅次美國，並造成8.2萬人死亡；然而為救經濟，印度政府仍大舉放寬防疫措施，有專家警告未來病死的人數只會多不會少。

綜合媒體報導，雖然印度的疫情在初期表現尚可，但自從出現惡化後一直沒有獲得控制，然而印度政府又放寬了第2次全國封鎖，導致疫情加速惡化，光是9月份才剛過一半就總共增超過100萬人確診，短時間暴增的確診人數也導致原本就不足的醫療資源造成沉重的打擊，其中光是醫療用氧就嚴重缺貨，4月份印度的醫院與護理中心的氧氣用量才月均750噸，但這個月直接暴漲近4倍達2700多噸。

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此外印度的醫療資源也嚴重失衡，尤其印度還有6億人居住的農村地區，隨著疫情從城市往鄉村蔓延，有醫學專家擔心醫院可能會不堪負荷，更已造成了包含46名醫生在內的醫護人員殉職，且檢驗工作也隨著武漢肺炎大流行而加重，目前印度每天要檢驗超過100萬份樣本，遠遠超過了世界衛生組織建議的每百萬人140次的每日檢驗數量標準。

雖然目前印度已累計超過500萬人確診，但僅有8.2萬人死亡，雖然死亡人數來說相當驚人，在世界上排名第5，但印度的病死率只有1.6%，而美國約3%，英國更有11%；有很多流行病專家認為是印度的確診者大多為年輕人，其他沒有老年化問題的東南亞國家也有類似的狀況出現，但也有專家認為，是因為有些地方政府將死者的死因歸咎於其他併發症或潛在疾病，所以才有死亡人數沒有增加的假象。

然而對印度來說，重啟經濟活動與防疫封鎖也是兩難，印度在4月至6月的當季GDP大掉24%，是20國集團（G20）中受傷最重的國家，更有上百萬人失業，雖然印度政府在5月大撒約2660億美金（約7.7兆新台幣）希望振興經濟，國內的消費需求以及製造業都還未完全恢復；目前印度有大量公司行號、店家、餐廳酒吧都已重新恢復營業，每天也恢復有限度的飛機航班與火車班次。

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