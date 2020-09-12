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    武漢肺炎》印度單日確診超過9.7萬人 連續2天突破全球紀錄

    印度當局今天（12日）通報新增數持續暴增，單日新增9萬7570例，連續2天刷新全球單日新增數。（美聯社）

    印度當局今天（12日）通報新增數持續暴增，單日新增9萬7570例，連續2天刷新全球單日新增數。（美聯社）

    2020/09/12 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度新增確診數再創全球新高。印度繼昨天（11日）新增逾9.6萬例後，當局今天（12日）通報新增數持續暴增，單日新增9萬7570例，除了連續2天刷新全球單日新增數外，印度的疫情傳播速度更是全球最快的，完全沒有減緩。

    據《路透》報導，印度今天（12日）通報新增武漢肺炎確診9萬7570例，致使全國累計確診突破465萬例，來到465萬9984例、13萬396人死亡。儘管確診病例數僅次於美國，為全世界第2嚴重，但印度感染增加速度卻是全球最快的國家。

    《路透》指出，印度的病毒傳播速度在市區及偏鄉都相當快速，偏西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）更是疫情中心，週五（11日）確診累計突破百萬，是全球最快速確診突破百萬的行政區域，單是這個邦的確診數就已經接近俄羅斯全國的確診數。

    印度政府當局及公衛專家表示，不論是馬哈拉施特拉邦的病毒傳播，或是其他地區完全沒有減緩的新增速度，都與印毒重啟商業經濟活動、鬆綁限制及在地節慶有關。然而，儘管印度新增確診數持續暴增，但仍沒有要重新實施封鎖的消息傳出。

    而美國密西根大學生物統計及流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）更在推特發文，「我對印度的疫情情況感到失望」，她還補充提到，「儘管印度疫情每週的狀況都越來越糟，但這個國家多數人都選擇忽略這場危機」。

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