武漢肺炎》病例激增 印度爆氧氣短缺危機

圖為印度的醫療人員於加護病房內治療武漢肺炎患者。（路透資料照）

2020/09/16 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續惡化，目前確診人數為全球第二高，15日新增9萬多起病例，隨著病例數急速攀升，更面臨氧氣供應量不足的問題。

據《BBC》報導，WHO的數據顯示，約有15％的武漢肺炎患者需要醫療器材協助呼吸，印度全國約有500家工廠負責從空氣中提取純氧，一般來說，醫療用氧氣通常只占總供應量的15％，其餘作為工業使用。但隨著經濟活動開放而病例大增，當地媒體認為，疫情呈現「可怕的失控狀態」，醫院與護理中心9月每天約消耗多達2700噸氧氣，是4月消耗量的4倍。

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印度的氧氣製造商說，許多工廠重啟運轉，也增加了對工業用氧氣的需求，全印度工業氣體製造商協會主席提庫（Saket Tikku）表示，「目前我們生產的氧氣有45％作為工業用途，55％做為醫療用途。印度政府正面臨兩難，若削減工業用氧氣，工業會受到損害；若無法增加醫療用氧氣，我們的生命將會面臨危險。」政府目前致力於提高氧氣生產量，確保工業與醫療都不會受到影響。

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