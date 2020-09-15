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    武漢肺炎》印度今新增8.3萬例 確診總數近500萬例

    印度武肺疫情持續升溫，確診病例逼近500萬，僅次於美國。（美聯社）

    印度武肺疫情持續升溫，確診病例逼近500萬，僅次於美國。（美聯社）

    2020/09/15 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，今（15）日新增逾8萬3000人染疫，使全國確診總數逼近500萬例，僅次於美國。

    綜合外媒報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）3月24日下令實施全國防疫封鎖令後，導致大量在都市工作的勞工無法返家，之後又因放寬封鎖令，讓這些人返回家鄉，病毒也隨之蔓延至各地，造成疫情逐漸嚴重，上一週就增加超過60萬例確診

    根據印度衛生部最新通報，在連續數天超過9萬例後，印度今日僅新增8萬3809人染疫，全國累計493萬236例確診，死亡新增1054例，累計8萬776人病歿。其中，馬哈拉施特拉邦的確診病例已破百萬，是該國疫情最嚴重的地區。

    但印度疫情也有好消息，該國是世界上康復率最高的國家，目前已有超過380萬人恢復健康。根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，印度在週一取代巴西，成為全球武漢肺炎康復人數最多的國家。

    此外，印度的防疫封鎖令重挫該國經濟，印度的經濟在第2季衰退了約24％，為全球主要經濟體之中表現最差的國家。

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