武漢肺炎》上月染疫 印度內政部長第3度住院

印度內部部長夏哈（見圖）自8月2月宣布確診武漢肺炎後，昨日晚間第3度住院。（歐新社）

2020/09/13 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪的左右手、內部部長夏哈（Amit Shah）自8月2月宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，昨日晚間第3度住院。

綜合外媒報導，夏哈昨天深夜入住新德里的全印度醫學院（AIIMS），院方今（13）日發布正式聲明指出，夏哈在接受武漢肺炎護理後於8月30日從全印度醫學院出院。根據出院時的建議，他此次住院是為在國會開議前1-2天接受全面體檢。印度國會最新會期將在14日週一開始。

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55歲的夏哈上月2日在古爾岡（Gurgaon）私人醫院玫丹塔（Medanta）確診武漢肺炎，住院治療後於8月14日檢測呈陰性，夏哈當天在推特發文說，他將在醫生建議下在家隔離幾天。

出院沒幾天，夏哈又因「疲勞和身體疼痛」，在8月18日住進全印度醫學院。在醫生宣布這位內政部長已「康復」後，夏哈在8月30日出院。

但當地時間昨天深夜，夏哈第3度住院。在醫院未發布聲明前，印亞新聞社（IANS）指夏哈是因呼吸問題住院，情況穩定。但全印度醫學院聲明則指出，夏哈此次住院是為在國會開議前1-2天接受全面體檢。

印度今日新增9萬4372人染疫，連續4天破9萬例，全國確診病例已達475萬4356起，死亡病例則增加1114例，累計7萬8586人病歿。

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