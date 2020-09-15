蚊子比人多！ 中國「垂直森林」入住率太低 淪末日電影場景

中國官媒《央視》曾報導四川省成都市新都區「七一城市森林花園」，採納「垂直森林」理念，號稱是中國第一個第四代住宅計畫，共有8棟30層樓高的綠色建築，每戶陽台都附有40至100平方公尺不等的花園。（法新社）

2020/09/16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年興起「垂直森林」式實驗建築，號稱可隔絕霧霾與提供新鮮空氣，首個示範點位在四川成都，但由於入住率太低，導致植物生長旺盛、蚊蟲孳生，呈現出一種「末日電影」般的場景。

綜合媒體報導，中國官媒《央視》曾報導四川省成都市新都區「七一城市森林花園」，採納「垂直森林」理念，號稱是中國第一個第四代住宅計畫，共有8棟30層樓高的綠色建築，每戶陽台都附有40至100平方公尺不等的花園。

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根據《香港01》報導，房地產網站指出，「七一城市森林花園」的826戶已完售，但實際遷入戶數僅有10多戶；一位已入住數月的屋主表示，社區外觀和花園設計確實不錯，但是大量植物引來大量蚊蟲，也有點擔心灌溉問題和陽台的承重。

針對屋主的意見，物業公司表示，願提供屋主每年4次的私人花園養護，同時也會進行除蟲作業。

中國去年興起「垂直森林」式實驗建築，號稱可隔絕霧霾與提供新鮮空氣，首個示範點位在四川成都，但由於入住率太低，導致植物生長旺盛、蚊蟲孳生，呈現出一種「末日電影」般的場景。（法新社）

房地產網站指出，「七一城市森林花園」的826戶已完售，但實際遷入戶數僅有10多戶；一位入住數個月的屋主表示，社區外觀和花園設計確實不錯，但是大量植物引來大量蚊蟲，也有點擔心灌溉問題和陽台的承重。（法新社）

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