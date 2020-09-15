稱中國「5年後」成高收入國家 習近平國師被抓包「5年前」也講過

習近平國師林毅夫（見圖）近日聲稱，「中國五年後將成為高收入國家」，被抓包與五年前的說詞相當雷同。（本報合成）

2020/09/15 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年受武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情影響，不僅內部天災、抗爭不斷，戰狼外交也屢踢鐵板；然而，中國政府依然做足大內宣，習近平國師林毅夫近日聲稱，「中國五年後將成為高收入國家」，被抓包與五年前的說詞相當雷同。

根據中國官媒《新華社》旗下的「中國金融信息中心」指出，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫8日出席「2020國際投資論壇」，發表名為《新形勢下的全球經濟治理體系》的演講，他表示，根據各種預測，中國在2025年之前可以跨過人均收入1萬2700美元（約新台幣37萬元）的門檻，變成一個高收入經濟體，到那時候全世界生活在高收入國家的人口，就會從現在只佔全世界人口16%翻一倍還多，達到34%。

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林毅夫說，從二戰後200個主要發展中經濟體，到現在只有2個從低收入經濟到高收入，一個是台灣，一個是韓國，「當然，到2025年的時候，中國大陸會變成第三個從低收入進入到高收入」。

林毅夫認為，二戰後的全球治理失敗，問題主要出在思路上，若從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後的新形勢討論全球治理，目前以聯合國爲核心的全球治理完備，中國在反思過程中義不容辭，因爲中國是世界發展最快的國家，現在按照市場匯率計算，中國是第二大經濟體，但是從2014年開始，如果按照購買力平價計算，中國已經是世界最大經濟體，並且從2010年開始，已是世界最大貿易國，經濟是基礎，所以中國有責任來總結中國自己的經驗，來解決中國自己的問題，並且協同其他「發展中國家」，總結發展中國家成功跟失敗的問題，攜手解決發展中國家的問題，來完成中國自己的發展，在政府跟市場兩隻手下，把能做好的做大做強，相信「人類命運共同體」所追求的「全球共同繁榮」必然能夠實現。

根據 中國官媒《新京報》報導，林毅夫2015年9月12日參加「首屆思想中國論壇暨北京當代經濟學基金會成立大會」，他在會中指稱，中國可能在2020年躋身高收入國家之列，成為繼韓國、台灣之後，第三個從低收入進入到中等收入再進入到高收入的經濟體，按照中國國家統計局的數據，2014年中國人均GDP為7575美元（約新台幣22萬元），與2013年的6767美元（約新台幣19萬元）相比，增速為12%。

林毅夫出生在台灣宜蘭，1979年擔任金門馬山連連長時叛逃至中國，現為北大國家發展研究院名譽院長、第12屆全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席（副部長級）；國防部曾對他發布永久通緝令。林毅夫的妻子陳雲英2003年也曾擔任第10屆中國全國人大代表。

習近平國師林毅夫（見圖）近日聲稱，「中國五年後將成為高收入國家」，被抓包與五年前的說詞相當雷同。（中央社資料照）

根據中國官媒《新京報》報導，林毅夫2015年9月12日指稱，中國大陸可能在2020年躋身高收入國家之列，成為繼韓國、台灣之後，第三個從低收入進入到中等收入再進入到高收入的經濟體。（圖擷取自新浪財經網）

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