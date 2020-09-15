聯合國大會將登場 秘書長再呼籲全球停火、共同防疫

聯合國秘書長古特瑞斯再次呼籲全球停火至年底，以應對武漢肺炎疫情。（路透）

2020/09/15 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今持續肆虐，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲各國在疫情影響下停火至年底，以協助各國應對疫情之危害。

《路透》報導，聯合國今年迎來75週年，22日開始為期一週的會議，受到疫情影響，各國領袖將透過線上視訊的方式與會，原預計將在會議中再次呼籲各國停火的古特瑞斯表示，由於各國元首無法親臨會議，恐因此錯失良機。

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美國總統川普（Donald Trump）預計會是唯一在開幕日前往聯合國總部發表演說的國家元首，古特瑞斯也將到場演說。古特瑞斯表示，外交很大部分仰賴人與人直接的接觸，疫情導致這個重要的機會喪失。古特瑞斯強調，目前首要的任務是落實全球停火。

自從3月武漢肺炎疫情大流行以來，聯合國多次呼籲各國停火，多個衝突地區也露出和平曙光，蘇丹的和平協議出現「正面的訊號」，阿富汗政府與民兵組織塔利班展開會談，敘利亞、利比亞和烏克蘭等地暴力活動停歇，葉門內部也開始對話。

古特瑞斯表示，各地都出現和平的希望，但要使全球實現停火至年底，需要動員國際社會。古特瑞斯指出，全球停火將有助於各國控制疫情傳播，並創造出團結、永續與兼容的復甦環境。

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