習近平中歐峰會踢鐵板！歐盟強硬：中國不讓步就不簽協議

中歐特別高峰會在昨天（14日）透過視訊的方式進行，但最終2個多小時的會談並沒有達成多少共識，習近平既沒有出席會後記者會也沒有發表聯合聲明。圖為德國總理梅克爾。（本報合成）

2020/09/15 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕中歐特別高峰會在昨天（14日）透過視訊進行，由歐盟三巨頭：歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel ）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與中國國家主席習近平會談；雙方原先目標是在年底前能簽成協商7年多的投資協議，但由於歐盟態度日趨強硬，在中國的人權問題、公平貿易等議題出現分歧，最終2個多小時的會談並沒有達成多少共識，習近平既沒有出席會後記者會，也沒有發表聯合聲明；米歇爾在會後記者會上強調，歐盟「不是競技場」，不會再被利用。

綜合外媒報導，此次會談除了聚焦在投資協議的協商外，歐盟也針對新疆問題、《港版國安法》等人權議題，以及雙邊貿易的公平性向中國施壓，歐盟批評中國從鋼鐵產能過剩到竊取西方國家智慧財產的問題「違反了一連串的全球貿易原則」，但中國一概否認；另外，歐盟也認為中國市場的開放程度與歐盟的開放市場並不對等，指出在中國的「電信、IT、生技與醫療」等產業的阻礙太多，對歐洲業者來說相當不公平。

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針對中國人權議題，歐盟三巨頭與習近平據稱也出現相當激烈的討論，從《港版國安法》引發的一連人權打壓、中國的新聞、言論自由以及維權者的打壓、西藏及新疆等少數族裔問題、尤其關注維吾爾族的再教育營問題，歐盟並要求派出一組獨立觀察團前往新疆，針對維吾爾族遭到大規模逮捕與其他事件進行調查。

面對歐盟的尖銳質問，習近平僅老調重彈的重申「堅決反對任何國家干涉中國內政」，面對中國人權問題，習近平則說「世界上沒有四海皆準的人權發展道路」，相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題，更稱「中方不接受『人權教師爺』，反對搞『雙重標準』」；不過，據稱習近平有意願同意讓歐盟的外交使團前往新疆。

雖然中國希望能盡快與歐盟達成投資協議，但本次會談似乎幾乎沒有共識，會後中、歐僅確定簽署《中歐地理標誌協定》，而習近平不僅沒有出席會後記者會，最後雙方也沒有發表聯合聲明；馮德萊恩指出，我們清楚知道，要在今年年底前達成投資協議相當困難，如果中國想說服歐盟相信「投資協議值得雙方簽署」，那中國就必須在市場對等開放等議題讓步，她強調，「時間不是問題，而是要實質的解決貿易問題，才可能簽署這份協議」。

中歐特別高峰會在昨天（14日）透過視訊的方式進行，但最終2個多小時的會談並沒有達成多少共識，習近平既沒有出席會後記者會也沒有發表聯合聲明。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩（左）、歐洲理事會主席米歇爾（右）。（路透）

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