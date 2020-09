嗆爆！歐洲議會外委會美女議員：中共該為全球疫情負責

2020/09/14 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕中歐峰會在台灣時間今日晚上8時透過視訊方式舉行。對此,歐洲議會外交事務委員會委員列思曼(Miriam M. Lexmann)籲請歐盟成員國處理對中政策的同時必須審慎評估中國所犯下的種種暴行,包含中共迫害港人、維吾爾人、藏人人權的惡行,以及中國壓制吹哨人噤聲,掩飾疫情嚴重性而導致全球疫情爆發至今。

列思曼今日在推特發文表示,歐盟成員國都必須認知到,歐洲對中政策要能發展長遠的唯一先決條件,就是記取樞機主教貌波(Cardinal Charles Maung Bo)所言:「真相與自由是不可切割的兩大支柱,在此之上,我們所有國家才得以更為強健而穩固。」

列思曼更附上3張象徵中國獨裁政權踐踏人權的照片,包含港警阻止港人表達民主訴求的示威活動,中國公安圍捕毆打藏人,以及關押無數維吾爾人,使維吾爾人面臨種族滅絕的新疆集中營。

列思曼還貼出英媒《金融時報》所製的習近平與武漢肺炎病毒的合體圖,並怒轟,「很重要的事還有,要記得正是中國共產黨的『壓迫、謊言與腐敗」導致了仍在持續的全球疫情。」

EU & #CCP #China leaders meet today.

EU leaders must understand that the only way to develop a sustainable policy towards China is by heeding the words of Cardinal Bo:

‘Truth and freedom are the twin pillars on which all our nations must build surer and stronger foundations’ pic.twitter.com/YKDvdqkBwy