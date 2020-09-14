為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嗆爆！歐洲議會外委會美女議員：中共該為全球疫情負責

    歐洲議會外交事務委員會委員列思曼（Miriam M. Lexmann）怒轟，中國壓制吹哨人噤聲，掩飾疫情嚴重性而導致全球疫情爆發，中國該為持續至今的這場疫情負起責任。（圖擷取自推特＿@MiriamMLex）

    歐洲議會外交事務委員會委員列思曼（Miriam M. Lexmann）怒轟，中國壓制吹哨人噤聲，掩飾疫情嚴重性而導致全球疫情爆發，中國該為持續至今的這場疫情負起責任。（圖擷取自推特＿@MiriamMLex）

    2020/09/14 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中歐峰會在台灣時間今日晚上8時透過視訊方式舉行。對此，歐洲議會外交事務委員會委員列思曼（Miriam M. Lexmann）籲請歐盟成員國處理對中政策的同時必須審慎評估中國所犯下的種種暴行，包含中共迫害港人、維吾爾人、藏人人權的惡行，以及中國壓制吹哨人噤聲，掩飾疫情嚴重性而導致全球疫情爆發至今。

    列思曼今日在推特發文表示，歐盟成員國都必須認知到，歐洲對中政策要能發展長遠的唯一先決條件，就是記取樞機主教貌波（Cardinal Charles Maung Bo）所言：「真相與自由是不可切割的兩大支柱，在此之上，我們所有國家才得以更為強健而穩固。」

    列思曼更附上3張象徵中國獨裁政權踐踏人權的照片，包含港警阻止港人表達民主訴求的示威活動，中國公安圍捕毆打藏人，以及關押無數維吾爾人，使維吾爾人面臨種族滅絕的新疆集中營。

    列思曼還貼出英媒《金融時報》所製的習近平與武漢肺炎病毒的合體圖，並怒轟，「很重要的事還有，要記得正是中國共產黨的『壓迫、謊言與腐敗」導致了仍在持續的全球疫情。」

    歐洲議會外交事務委員會委員列思曼（Miriam M. Lexmann）籲請歐盟成員國處理對中政策的同時必須審慎評估中國所犯下的種種暴行，包含中共迫害港人、維吾爾人、藏人人權的惡行。（圖擷取自推特＿@MiriamMLex）

    歐洲議會外交事務委員會委員列思曼（Miriam M. Lexmann）籲請歐盟成員國處理對中政策的同時必須審慎評估中國所犯下的種種暴行，包含中共迫害港人、維吾爾人、藏人人權的惡行。（圖擷取自推特＿@MiriamMLex）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中歐關係惡化 峰會「成就」恐剩威士忌跟豆瓣醬
    2020/09/14 16:15

    中歐關係惡化 峰會「成就」恐剩威士忌跟豆瓣醬
    華為等科技大廠被美制裁 習坦言︰關鍵技術受制外國
    2020/09/14 05:30

    華為等科技大廠被美制裁 習坦言︰關鍵技術受制外國

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    中國耍手段報復捷克訪台！ 羅冠聰：恐為「習歐會」增添變數
    2020/09/12 20:07

    中國耍手段報復捷克訪台！ 羅冠聰：恐為「習歐會」增添變數
    中歐特別峰會下週登場 習近平拉攏歐盟的最後機會
    2020/09/08 20:54

    中歐特別峰會下週登場 習近平拉攏歐盟的最後機會
    國際今日熱門
    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴
    2020/09/14 11:26

    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

    狂嗆反美 中國「在野大國師」：引爆數千核彈滅絕全人類
    2020/09/14 00:42

    狂嗆反美 中國「在野大國師」：引爆數千核彈滅絕全人類

    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」
    2020/09/14 00:55

    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」 影片

    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待
    2020/09/14 00:46

    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播