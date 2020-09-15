歐中峰會視訊連線 投資協議恐難有進展

（法新社）

2020/09/15 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕歐盟和中國的年度高峰會十四日因武漢肺炎疫情而改為視訊會議，僅由中國國家主席習近平等中國官員，與擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行會談。歐、中原本計畫在今年底前達成協商近七年的投資協議，但因中國在香港強推「港區國安法」、迫害新疆維吾爾族等少數族群人權、武肺疫情及碳排放等問題，雙邊關係陷入緊張，投資協議恐難有進展。

中國中央電視台報導，中歐領袖確認加快投資協議談判，實現今年內完成談判的目標，並決定建立中歐環境與氣候高層對話、數位領域高層對話，打造中歐綠色夥伴和數位合作夥伴。外電報導，米歇爾會後向媒體表示，他對習近平說，歐盟在歐中關係上想要更公平的貿易，以及更平衡、互惠的關係。

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歐中峰會由雙方輪流擔任主辦國，今年峰會的主要議題包括貿易和投資、氣候變遷、維族穆斯林人權，與香港及網路不實訊息等。在貿易和投資上，歐盟希望中國擴大開放電信、資訊科技、金融服務市場，並終止歐盟認為對其企業不公的中國法律。歐盟也希望北京比照美中第一階段貿易協議，對歐盟開放農產品及食品市場。

與此同時，歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）、蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲議題專家高德蒙（ Francois Godement），以及歐洲議會人權小組委員會副主席格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）等九名重量級歐洲議員與專家，十四日聯名投書法國「世界報」，強調中國無視國際規則與價值，歐洲不應再袖手旁觀，應重新思考「一個中國」政策，並加強支持受威脅的民主台灣。

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