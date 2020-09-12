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    中歐峰會在即 歐洲對北京出現新共識

    中國國家主席習近平與歐盟主要領導人下週一舉行視訊峰會前夕，歐盟研究機構的報告顯示，歐洲出現對北京越來越警惕的新共識，並日益擔憂中國在海外的強硬態度及侵犯人權的行為。（路透）

    中國國家主席習近平與歐盟主要領導人下週一舉行視訊峰會前夕，歐盟研究機構的報告顯示，歐洲出現對北京越來越警惕的新共識，並日益擔憂中國在海外的強硬態度及侵犯人權的行為。（路透）

    2020/09/12 19:47

    〔中央社〕中國國家主席習近平與歐盟主要領導人下週一（14日）舉行視訊峰會前夕，歐盟研究機構的報告顯示，歐洲出現對北京越來越警惕的新共識，並日益擔憂中國在海外的強硬態度及侵犯人權的行為。

    美國之音（VOA）今天報導，歐洲外交關係協會（ECFR）本週發表題為「新中國共識：歐洲變得對北京越來越警惕」的研究報告表示，2019冠狀病毒疾病（COIVD-19）疫情爆發以來，歐盟成員國對中國給歐洲帶來挑戰的評估出現了新的趨同。

    這些成員國認為，中歐經濟關係缺乏對等，而歐盟內部對中國在海外的強硬態度、違反自身在國際間所做的法律承諾以及在香港和新疆大規模侵犯人權的行為日益感到擔憂。

    報告表示，整體來說，各國對中歐關係未來的走向越來越感到懷疑，「這為歐盟在對華政策上採取更加穩健和連貫的政策提供了機會」。

    報告建議，作為歐盟輪值主席國，德國在剩下的幾個月可利用這一趨勢創建制度性的結構，以提高歐盟採取行動的能力。

    報告說，在此過程中至關重要的是，要緩解各國、尤其是東歐和南歐國家對法德主導中國議程的擔憂，並讓所有成員國更多參與塑造歐盟未來對中國的方針。

    據美國之音，除了將提出讓中國領導人感到不悅的香港和新疆等議題，在即將的中歐峰會中，歐盟領導人還會討論有關貿易、疫情以及氣候變化等問題。

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