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    每天寫信替獄中港人「解悶」 街頭巧遇「讀者」讓她心好暖

    「解悶小妹」過去3年來每日幫獄中示威者「解悶」，近日在街上巧遇「讀者」，讓她有感而發。圖為香港赤柱監獄。（法新社）

    「解悶小妹」過去3年來每日幫獄中示威者「解悶」，近日在街上巧遇「讀者」，讓她有感而發。圖為香港赤柱監獄。（法新社）

    2020/09/15 08:03

    〔即時新聞／綜合報導〕在港版國安法通過後，香港示威仍持續不斷，然而也有許多示威者飽受牢獄之苦，香港義工團體「解悶工廠」，便自發性將新聞、香港連登網站等資訊撰寫成信後，印出來寄給獄中示威者。一名「解悶小妹」回憶起過去3年來每日幫獄中示威者「解悶」過程，近日又在街上巧遇「讀者」，讓她有感而發「這些微小的東西對接收的人來說，是有意義的」。

    根據香港《明報》報導，這名28歲的「解悶小妹」接受採訪時回憶，自身政治啟蒙來自於雨傘運動，當時認識的朋友中，部分是2014年反對通過新界東北規劃前期撥款被捕的「東北十三子」，當時得知有人在獄中也想閱讀網媒新聞，聽聞立法會議員朱凱廸辦公室在整合網路新聞內容寄給「獄中手足」，便開始加入幫忙。

    解悶小妹提到，在「解悶工廠」在2017年8月剛成立時，只是把新聞整理出來，數十頁的內容往往無法順利送達獄中示威者手中，後來便開始將新聞內容寫成信件，加入迷因梗圖，甚至是一些自己的心裡話，如此也讓獄中示威者感受到「溫度」。起初「解悶小妹」的收信人僅有20至30人，如今已上升到133人。

    不過在「解悶工廠」幫忙的3年來，也讓解悶小妹感受到無力感及不確定性，因為她不太清楚看的人是誰，心裡想著「做得到的事其實很微小」。不過近期在一次機緣巧合下，在街上巧遇一名獄中的「讀者」，交談過後才發現原來獄中的示威者都很重視這份信件，這也讓她有了新的想法，她提到：「當我們妄自菲薄的時候，這些微小的東西，原來對於接收的人，是有意義的。」

    至於港版國安法上路後，政府「紅線」收緊，未來「解悶工廠」是否有結束的可能性？解悶小妹則說，她不會放棄或退縮，要讓群眾士氣持續高昂、有抗爭意志，目前的解悶工作仍會繼續做下去。

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