要台灣遣返5偷渡港人 港保安局長重申︰不要窩藏罪犯

香港保安局長李家超。（路透）

2020/09/14 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕外傳有5名港人2個月前偷渡來台，香港保安局昨日（13）表示，要台灣不要窩藏罪犯，今日香港保安局長李家超更撰文重申，希望台灣將他們遣返回港，並說港警已經向台灣方面查詢有關情況。

李家超今日在香港保安局撰文「處理跨境犯罪的原則」，指出他有留意到新聞報導，有5名港人2個月前到東沙島抵台被捕，目前已被扣押2個月，李家超指出，這方面香港政府並沒有收到台灣方面任何消息，也沒收到5名港人家人求助。

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李家超說，他呼籲台灣承擔打擊跨境犯罪的責任，如果這5名港人涉嫌在港犯罪，要台灣不要窩藏罪犯，依法處理涉事港人後，將他們遣返回香港，讓香港政府依法處理；此外，香港警方目前已向台灣查詢相關情況，正在等候回覆。

另外，關於12名港人8月底因偷渡而遭中國逮捕，李家超表示，警方已將事情通知家屬，入境處及駐粵辦也已和這12名港人家人聯絡，包含向家屬解釋相關法規，並提醒他們有免費法律諮詢服務；此外有藥物需要，也可用書面申請，入境處會轉達。

李家超說，這12名港人有10人涉嫌在香港犯下7宗罪，包含縱火、暴動、襲警、持有攻擊性武器等；1人涉嫌違反《香港國安法》勾結境外勢力，以及《刑事罪行條例》製作彈藥罪；1人涉嫌持有爆炸品被警方通緝。這12人以不合法途徑離開香港，在內地水域被捕。

李家超最後強調，任何人犯法，都要承擔法律責任，坦然面對，遠勝終身帶著畏罪潛逃的烙印，「特區政府不希望外地司法管轄區干涉特區的執法，因此尊重並不會干預其他司法管轄區的執法。」

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