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    12名逃台港人被逮送中 家屬哭訴：21日來音訊全無

    12名港人家屬今日下午聯同立法會議員朱凱廸、涂謹申召開記者會，表示自8月23日至今事發21日，被拘留者仍被「秘密關押、音訊全無」。（歐新社）

    12名港人家屬今日下午聯同立法會議員朱凱廸、涂謹申召開記者會，表示自8月23日至今事發21日，被拘留者仍被「秘密關押、音訊全無」。（歐新社）

    2020/09/12 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港人上月搭乘快艇欲前往台灣，途中遭中國海警攔截拘留在深圳看守所中。12名港人家屬今（12）日召開記者會，哭訴事發至今21日音訊全無、生死未卜，並斥港府未提供任何實質協助。記者會中，家屬也提出准許讓被拘留者聯絡家屬、港府立刻將12人接回香港等4項要求。

    綜合港媒報導，12名港人8月23日9時許，在香港東南方海域遭廣東海警攔截，警方聲稱船上載有「涉嫌非法越境人員」，將包含反送中示威者李宇軒等12人居留在深圳鹽田看守所。

    12名港人家屬今日下午聯同立法會議員朱凱廸、涂謹申召開記者會，表示自8月23日至今事發21日，被拘留者仍被「秘密關押、音訊全無」，其中還有未成年人士。家屬控訴，中國欲以「官派律師」剝奪被拘留人權利，而香港政府從未提供任何實質協助。記者會中，家屬提出4項要求，包括拒絕中國官派律師、要求當局提供合適藥物給被拘留者、准許被拘留者聯絡家屬、要求港府確保12人權力並立即接回香港。

    家屬指出，透過香港警方獲得《港澳居民被採取刑事強制措施情況通報表》，知道12人目前正被拘留在深圳鹽田看守所。然而，家屬循正式途徑委託律師與被拘留者會面，當局卻提出種種要求，拒絕家屬委託的律師與被拘留者會面。其中2名甚至已具備中國要求的中國公證書。中國當局更稱「被拘留已經委託其他律師」。家屬認為，此意味當局要全面封鎖有關12人的一切消息。

    記者會中有母親激動落淚。（路透）

    記者會中有母親激動落淚。（路透）

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